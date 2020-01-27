Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 2:08

Вашингтон. 27 января. ИНТЕРФАКС - Выполнять обязательства по обеспечению безопасности иностранных дипломатических представительств на территории страны потребовал от правительства Ирака госдепартамент США.

"Ситуация в области безопасности остается напряженной, и вооруженные группировки, поддерживаемые Ираном, по-прежнему представляют угрозу. Поэтому мы сохраняем бдительность", - заявил представитель госдепа телеканалу CNN.

Дипломат после ракетного обстрела накануне "зеленой зоны" иракской столицы, где находится посольство США, заявил, что США призывают правительство Ирака "выполнить свои обязательства по защите наших дипломатических объектов".

Как информирует телеканал, представитель Майкла Маккола - ведущего республиканца в Комитете по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса - заявил в твиттере: "Насильственные действия против наших дипломатических объектов просто неприемлемы. Мы должны обеспечить безопасность американских дипломатов, военнослужащих и других американцев в Ираке".

По данным госдепартамента США, с сентября прошлого года на американский персонал, базирующийся в Ираке, было совершено не менее 14 нападений либо со стороны иранского правительства, либо ополченцев, поддерживаемых Тегераном.

В то же время, премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди осудил ракетный обстрел района дипмиссий и заявил, что иракским силам безопасности было приказано "провести поиск и расследование, чтобы предотвратить повторение таких нападений, и арестовать тех, кто осуществил пуски ракет, чтобы привлечь их к ответственности".

По его словам, иракское правительство "привержено защите всех дипломатических миссий и принимает для этого все необходимые меры".

Как сообщил ранее телеканал "Курдистан 24", пять ракет ударили в воскресенье вечером по территории посольства США в Багдаде,

"Пять ракет с установки типа "Катюша" ударили по "зеленой зоне", пострадавших нет", - цитирует телеканал заявление иракских военных.

В "зеленой зоне" Багдада находятся несколько западных посольств и правительственных учреждений, включая парламент и кабинет премьер-министра.

1гк гс

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