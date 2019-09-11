Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 14:44

Вашингтон. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - США настаивают на том, чтобы страны-участницы коалиции против группировки ИГ (запрещена в РФ) забрали взятых в плен сограждан-боевиков для суда над ними или реинтеграции в общество на родине, заявил в среду координатор госдепартамента по борьбе с терроризмом Натан Сейлс.

"Как публично заявляли президент США и госсекретарь, мы ожидаем, что все наши партнеры по коалиции, разгромившей ИГ, заберут обратно сограждан, которые уехали воевать в Сирию и Ирак за ИГ, проведут над ними суд за совершенные ими преступления", - сказал он во время телефонного брифинга.

Он пояснил, что также следует предпринимать шаги, направленные на повторную интеграцию в общество тех бывших боевиков, в отношении которых возможна такая перспектива.

По его словам, именно таким образом поступают США, а также Косово и Казахстан, причем Сейлс отдельно указал на успехи казахстанских властей в этом направлении.

"70 тыс. женщин и детей находятся в лагерях для перемещенных лиц в Сирии. Также есть 2 тыс. иностранных боевиков, которые находятся под стражей в Сирии. Это глобальная проблема, которая требует глобального решения", - отметил он.

В то же время он подчеркнул, что США "сами могут решить эту проблему".

Ранее на этой неделе в Вене прошла встреча координаторов российско-американского диалога по контртерроризму под сопредседательством замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова и первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана.

В частности, стороны обсудили проблему перемещения иностранных боевиков-террористов. Так, замгоссекретаря подчеркнул необходимость того, чтобы страны происхождения репатриировали, реабилитировали и, в случае необходимости, привлекали к уголовной ответственности этих лиц и сопровождающих их членов семьи.

Также США приветствовали совместное спонсирование Россией мероприятия Глобального контртеррористического форума по вопросам репатриации иностранных боевиков-террористов и их семей на предстоящей Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) вместе с Соединенными Штатами, Марокко и Северной Македонией.

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