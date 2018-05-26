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Этот контент был опубликован 26 мая 2018 г. 9:36 26.05.2018 - 09:36

Вашингтон. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Власти США обеспокоены данными о подготовке сирийскими правительственными войсками наступательной операции в зоне деэскалации на юго-западе Сирии, заявили в госдепе.

"США обеспокоены сообщениями о готовящейся операции режима Асада на юго-западе Сирии - в границах зоны деэскалации, которая была согласовала США, Иорданией и Российской Федерацией в прошлом году. Эту договоренность подтвердили президенты Трамп и Путин в Дананге (Вьетнам) в ноябре", - говорится в заявлении представителя госдепартамента Хизер Нойерт.

"Мы предостерегаем сирийский режим от любых действий, рискующих усугубить конфликт или поставить под угрозу перемирие. Будучи гарантом данной зоны деэскалации совместно с Россией и Иорданией, США будут предпринимать решительные и необходимые меры в ответ на нарушения Асада", - сказала она.

Х.Нойерт призвала РФ "использовать рычаги влияния дипломатического и военного характера на режим Асада, чтобы добиться прекращения атак и заставить режим Асада отказаться от дальнейших наступательных операций".

В заявлении не уточняется, о какой именно готовящейся сирийской военной операции идет речь и из каких источников получены подобные данные.

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