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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 8:42 15.06.2018 - 08:42

Вашингтон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Власти США предупреждают Дамаск о возможных последствиях в связи с его планами развернуть наступление в районе зоны деэскалации на юго-западе страны и считают необходимым, чтобы РФ оказала давление на сирийское правительство в связи с этой ситуацией, говорится в заявлении госдепа.

"США по-прежнему обеспокоены сообщениями о предстоящих операциях сирийского правительства на юго-западе Сирии - в границах зоны деэскалации", - отмечается в документе.

"Мы вновь подтверждаем, что США предпримут строгие и пропорциональные меры в ответ на нарушения со стороны сирийского правительства в этой зоне", - говорится в заявлении.

При этом в госдепе указали на обязательства РФ по сохранению зоны деэскалации.

"Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН имеет соответствующие обязательства использовать свое дипломатическое и военное влияние на сирийское правительство, чтобы оно остановило атаки, и принудить ее прекратить дальнейшие наступательные операции", - подчеркивается в заявлении.

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