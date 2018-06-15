Госдеп США предостерегает сирийское правительство от наступления на юго-западе страны и призывает Москву повлиять на Дамаск
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Вашингтон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Власти США предупреждают Дамаск о возможных последствиях в связи с его планами развернуть наступление в районе зоны деэскалации на юго-западе страны и считают необходимым, чтобы РФ оказала давление на сирийское правительство в связи с этой ситуацией, говорится в заявлении госдепа.
"США по-прежнему обеспокоены сообщениями о предстоящих операциях сирийского правительства на юго-западе Сирии - в границах зоны деэскалации", - отмечается в документе.
"Мы вновь подтверждаем, что США предпримут строгие и пропорциональные меры в ответ на нарушения со стороны сирийского правительства в этой зоне", - говорится в заявлении.
При этом в госдепе указали на обязательства РФ по сохранению зоны деэскалации.
"Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН имеет соответствующие обязательства использовать свое дипломатическое и военное влияние на сирийское правительство, чтобы оно остановило атаки, и принудить ее прекратить дальнейшие наступательные операции", - подчеркивается в заявлении.
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Интерфакс