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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 21:52 20.09.2018 - 21:52

Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - США приветствуют прогресс в пути к денуклеаризации Северной Кореи, заявила в четверг в ходе представитель Госдепартамент США Хизер Нойерт.

"Все это (произошедшее на межкорейском саммите - ИФ) - хорошие новости, и мы рассматриваем это как прогресс и готовы немедленно участвовать в переговорах", - сказала Х.Нойерт.

В Пхеньяне с 18 по 20 сентября состоялся третий межкорейский саммит. По словам президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, два корейских государства впервые договорились о конкретных шагах в области денуклеаризации, Северная Корея также согласилась устранить "все источники конфликтов" на Корейском полуострове. Стороны подтвердили готовность к активным усилиям по превращения Корейского полуострова в "свободную от ядерного оружия зону мира".

Демонтаж ядерного реактора в Йонбене предусмотрен договоренностями по денуклеаризации Корейского полуострова, достигнутыми на июньской встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре.

Также по итогам саммита достигнута договоренность о создании в Желтом море буферной зоны, в которой не будут проводиться артиллерийские стрельбы и военно-морские учения. В районе демаркационной линии, разграничивающей два государства, будет создана зона свободная он наземных военных учений и артиллерийских стрельб.

Для предотвращения столкновений воздушных судов документ предусматривает создание полетной зоны. Стороны сократят количество пограничных постов.

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