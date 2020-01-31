Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 3:22

Вашингтон. 31 января. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США включил Китай в список стран с самым высоким четвертым уровнем опасности и рекомендовал отменить поездки туда из-за вспышки коронавируса.

"Не путешествуйте в Китай из-за нового коронавируса, впервые выявленного в Ухане (Китай). 30 января Всемирная организация здравоохранения определила, что быстро распространяющаяся инфекция представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Путешественники должны быть готовы к тому, что ограничения на поездки будут введены практически без предварительного уведомления", - говорится в предписании внешнеполитического ведомства.

Госдеп рекомендует тем гражданам, которые сейчас находятся в Китае, рассмотреть возможность выезда из страны.

1вз тг

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