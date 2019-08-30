Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 17:58

Вашингтон. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США в пятницу призвал Россию предотвратить эскалацию напряженности вдоль административной границы Южной Осетии и Грузии.

"Соединенные Штаты отслеживают сообщения о военном строительстве вблизи административной границы оккупированного Россией грузинского района Южной Осетии. Мы призываем все стороны избегать эскалации и работать с европейской наблюдательной миссией и с механизмом Женевских международных дискуссий, чтобы разрешить ситуацию", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

"Кроме того, мы призываем Российскую Федерацию использовать все возможные каналы для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации вдоль границы", - отмечается в заявлении.

Ранее в августе США потребовали от властей Южной Осетии прекратить сооружение барьерных заграждений на границе с Грузией.

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