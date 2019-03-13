Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 18:53

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Россия продолжает нарушать права человека в Крыму, а также арестовывать граждан Украины на своей территории, говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США по правам человека.

"Оккупация (...) украинского Крымского полуострова продолжает значительно и негативно влиять на ситуацию с правами человека там. Российские власти продолжают вооружать, обучать силы на Востоке Украины, а также командовать ими и бороться на одной стороне с ними", - говорится в докладе.

Авторы доклада утверждают, что "авторитетные наблюдатели" обвиняют "силы, находящиеся под руководством России", в тысячах смертей и ранений среди мирных жителей в Донбассе.

Кроме того, говорится в докладе, Россия проводит "политически мотивированные аресты, задержания и судебные разбирательства в отношении граждан Украины".

Россия, по утверждению авторов доклада, не принимает достаточных мер для того, чтобы наказывать чиновников, совершивших правонарушения, что создает в стране "атмосферу безнаказанности".

Также в госдепе заявляют о "многочисленных сообщениях", говорящих о том, что правоохранительные органы России причастны к пыткам и жестокому обращению с людьми, чтобы принудить их к даче показаний. Наказание за такие незаконные действия следует лишь "изредка", отмечают составители доклада.

Они отметили тяжелые условия для заключенных в России. Так, по данным госдепа, в российских тюрьмах и СИЗО можно столкнуться с жестокостью со стороны персонала и самих заключенных, ограниченным доступом к системе здравоохранения и нехваткой еды.

Из-за коррупции в судебных органах и вмешательства извне в их работу в России подрывается право на честные и открытые судебные слушания, считает госдеп. В "заслуживающих доверия сообщениях говорится о политических заключенных в стране, а также о том, что власти задерживали и привлекали к ответственности лиц по политическим причинам", подчеркивается в документе.

Также Госдепартамент пришел к выводу, что в России все больше ограничивается свобода прессы. Журналисты в России, отмечается в докладе, попадают в заключение, на них нападают, их запугивают и притесняют за работу.

Кроме того, утверждает внешнеполитическое ведомство США, в России ограничена свобода мирных собраний и ассоциаций.

В политической сфере, отмечает Госдепартамент, власти России ограничивают возможности оппозиционных партий в регистрации кандидатов для госслужбы, доступе к СМИ и проведении политических кампаний.

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