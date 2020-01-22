Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 0:46

Вашингтон. 23 января. ИНТЕРФАКС - Правительство Китая недостаточно оперативно отреагировало на появление нового типа коронавируса, заявили в Госдепартаменте США.

"Что касается коронавируса, я действительно считаю, что озабоченность, которую вы видите, как внутри Китая, так и на международном уровне, является отражением того, что мы видели в прошлом (...) нежелание реагировать быстро снова не дает мировому сообществу надежного ощущения того, что в Китае с этим справляются", - сказал в ходе брифинга высокопоставленный сотрудник госдепа.

Он добавил, что в США все еще озабочены уровнем "прозрачности " китайского правительства.

"Опять же, тот факт, что это продолжалось некоторое время без каких-либо реальных однозначных заявлений", - отметил чиновник.

Однако он отметил, что США надеется, что правительство КНР осознало серьезность проблемы, особенного в преддверии Восточного Нового года.

"Слава за то, что они поделились геномом (...), чтобы ЦКЗ (центр контроля заболеваний - ИФ) и ВОЗ могли изучить это. (...) Так что мы обеспокоены, но осторожно оптимистичны", - заключил высокопоставленный сотрудник госдепартамента.

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