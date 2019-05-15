Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 1:08

Вашингтон. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США установил для Ирака самый высокий, четвертый уровень опасности и призывает своих граждан не ездить в страну из-за терроризма, похищения людей и вооруженного конфликта.

"Граждане США в Ираке подвергаются высокому риску насилия и похищений. В Ираке действуют многочисленные террористические и повстанческие группы, которые регулярно совершают нападения как на иракские силы безопасности, так и на гражданское население", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госдепартамента.

Отмечается, что 15 мая ведомство распорядилось об отправке сотрудников правительства США из посольства США в Багдаде и всего персонала, не связанного с выполнением особо важных задач, из консульства США в Эрбиле. Оказание визовых услуг там временно приостановлено.

Кроме того, в сообщении говорится, что граждане США не должны путешествовать через Ирак в Сирию для участия в вооруженном конфликте, где они "столкнутся с экстремальными личными рисками (похищение, увечья или смерть) и юридическими рисками (арест, штрафы и высылка)".

1вз аг

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