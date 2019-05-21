Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 0:23

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США заявил, что недавние обвинения России в адрес "Сирийской гражданской обороны", также известной как "Белые каски", являются частью продолжающейся кампании дезинформации со стороны режима (президента Башара - ИФ) Асада и Москвы.

"Недавние обвинения России в адрес "Белых касок" и других являются частью продолжающейся кампании дезинформации со стороны режима Асада и России с целью создания ложного повествования о том, что другие виновны в нападениях с применением химического оружия, которые проводит сам режим Асада", - говорится в сообщении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.

Отмечается, что таким же образом 24 ноября 2018 года режим Асада и Россия попытались сфабриковать химатаку под Алеппо и возложить вину за это на оппозиционные силы.

В сообщении подчеркивается, что иногда Россия и режим Асада выдвигали "ложные обвинения" в качестве предлога для собственных "варварских нападений " с применением химического оружия.

"Факты, однако, очевидны: сам режим Асада провел почти все подтвержденные нападения с применением химического оружия, которые имели место в Сирии - это вывод, к которому Организация Объединенных Наций приходила снова и снова. (...) Вина режима Асада в ужасающих атаках с применением химического оружия неоспорима", - следует из заявления Ортагус.

1вз см

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!