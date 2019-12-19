Вашингтон. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Голосование по резолюции по киберпреступности, которую предложила Россия, пройдет до католического Рождества, сообщил высокопоставленный чиновник госдепартамента США в ходе брифинга.

"18 ноября в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН была принята предложенная Россией резолюция по киберпреступности. И эта резолюция сейчас находится на рассмотрении всей Генеральной Ассамблеи ООН с голосованием в ближайшее время, как ожидается, в канун Рождества", - сказал он.

По его словам, США не считают принятие такого документа необходимым и у Вашингтона есть очень серьезные опасения по поводу этой резолюции.

"Во-первых, у нас уже есть договор о киберпреступности, Будапештская Конвенция. У нас также есть несколько механизмов в различных международных собраниях, включая ООН, чтобы справиться с этим типом вещей. Кроме того, россияне явно заинтересованы в продвижении своего видения того, как интернет должен выглядеть в будущем (...) Они заинтересованы в договоре, который дал бы им тот тип контроля над интернет-пространством, который их интересует и который противостоит фундаментальным американским свободам", - отметил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

При этом, по его словам, шансы на то, что резолюция будет принята в Генеральной Ассамблее ООН, высоки.

"В принципе, наша первоочередная цель сейчас сделать все возможное, чтобы не пропустить эти российские усилия и попытаться сделать так, чтобы резолюция провалилась. Как только что-то произойдет - и, как я уже говорил, мы думаем, что резолюция, вероятно, будет принята, тогда мы решим, как лучше реагировать", - добавил чиновник.

1вз тг

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