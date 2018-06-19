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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 23:07 19.06.2018 - 23:07

Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Политика США в отношении Крыма не менялась, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что американский президент Дональд Трамп считает полуостров российским.

"Наша политика относительно Крыма не изменилась (...) Все эти сообщения были основаны на информации анонимных источников", - сказала она журналистам и попросила их обратиться за комментарием в Белый дом.

На вопрос о том, выступает ли госсекретарь США Майк Помпео, как президент США Д.Трамп за возвращение России в G7, Х.Нойерт ответила: "Это вопрос, который я ему не задавала".

Ранее американский портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что Д.Трамп заявил другим мировым лидерам в ходе саммита G7 в Канаде, что считает Крым российским, потому что все жители там говорят по-русски.

Позднее представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что не знает, говорил ли президент США лидерам G7, что считает Крым российской территорией.

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