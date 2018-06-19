Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Политика США в отношении Крыма не менялась, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что американский президент Дональд Трамп считает полуостров российским.

"Наша политика относительно Крыма не изменилась (...) Все эти сообщения были основаны на информации анонимных источников", - сказала она журналистам и попросила их обратиться за комментарием в Белый дом.

На вопрос о том, выступает ли госсекретарь США Майк Помпео, как президент США Д.Трамп за возвращение России в G7, Х.Нойерт ответила: "Это вопрос, который я ему не задавала".

Ранее американский портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что Д.Трамп заявил другим мировым лидерам в ходе саммита G7 в Канаде, что считает Крым российским, потому что все жители там говорят по-русски.

Позднее представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что не знает, говорил ли президент США лидерам G7, что считает Крым российской территорией.

1йф тг

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс