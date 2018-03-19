Госдолг США впервые превысил $21 трлн
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Объем национального долга США впервые превысил $21 трлн, свидетельствуют официальные данные правительства.
На 15 марта он составлял свыше $21 трлн 31,067 млрд.
Отметку в $20 трлн госдолг превысил в сентябре прошлого года.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
оь аш бп*
Интерфакс