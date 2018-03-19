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Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Объем национального долга США впервые превысил $21 трлн, свидетельствуют официальные данные правительства.

На 15 марта он составлял свыше $21 трлн 31,067 млрд.

Отметку в $20 трлн госдолг превысил в сентябре прошлого года.

Служба финансово-экономической информации

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