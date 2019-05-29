Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 8:10

Таллин. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Государственный контроль Эстонии считает, что проектная стоимость строительства границы с Россией может быть излишне завышена.

В обнародованном в среду докладе Госконтроля предлагается еще раз проанализировать, как достичь оптимального результата с меньшими затратами.

"Конкурс на строительство первого участка границы протяженностью 23,5 км объявлен, и в июне будут представлены предложения. Однако перед конкурсами на обустройство других участков границы одобренное правительством решение следует заново по частям оценить", - сказал государственный контролер Янар Холм (Janar Holm).

По мнению Госконтроля, проект строительства границы недостаточно продуман, не разрабатывались альтернативные решения и обустроить восточную границу Эстонии можно гораздо дешевле, чем за 320 млн евро, которые предусмотрены на эти цели правительством.

Так, если в феврале 2015 года правительство оценило стоимость строительства в 79 млн евро, то в прошлом году выяснилось, что оно обойдется в четыре раза дороже.

Однако даже в 2018 году, когда стало понятно, что строительство обойдется в разы дороже первоначально названных цифр, тогдашнее правительство не поставило под сомнение оптимальность выбранного решения.

О возможности удешевить строительство границы с Россией, пересмотреть сроки, темпы и объемы работ заявило уже новое правительство, пришедшее к власти 29 апреля.

"Так как сменилось правительство, следует пересмотреть прежние предпочтения", - заявил на пресс-конференции 23 мая министр финансов Мартин Хельме (Martin Helme).

По его словам, в частности, это касается и обустройства эстонско-российской границы.

"Вместо этой запланированной границы с колокольчиками и свистками необходимо предусмотреть гораздо более рациональный план", - считает глава минфина.

На протяжении 135 километров сухопутной высокотехнологичной границы в соответствии с действующими планами предполагается установить электронную охранную систему, здесь будут использоваться беспилотники, любое пересечение границы будет фиксироваться сенсорами. Будет завершено и строительство забора высотой 2,5 метра на протяжении примерно 90 километров. На остальных участках, где существуют естественные препятствия в виде рек и болот, нет практического смысла и необходимости возводить ограждение.

др

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