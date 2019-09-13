Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 11:22

Дубай. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах успешно прошел медицинское освидетельствование и покинул госпиталь в США, передают кувейтские СМИ.

Министр эмирского дивана (государственного совета) шейх Али аль-Джаррах ас-Сабах сообщил, что проверка здоровья эмира Кувейта продемонстрировала "обнадеживающие" результаты. Однако шейх не стал вдаваться в детали.

Ранее на этой неделе представитель Белого дома Джадд Дир подтвердил, что встреча президента США Дональда Трампа и эмира Кувейта, запланированная на 12 сентября, перенесена на более поздний срок в связи с госпитализацией главы кувейтского государства.

В свою очередь шейх Али аль-Джаррах ас-Сабах отметил, что позднее будет объявлена новая дата встречи эмира и Трампа.

Наблюдатели отмечали, что на планировавшейся встрече американская сторона, вероятно, хотела заручиться поддержкой со стороны Кувейта при формировании международной военной коалиции в Персидском заливе для охраны нефтяных перевозок от действий Ирана.

1аю ар

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