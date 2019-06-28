Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 14:09

(техповтор)

Париж. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Находящийся в больнице президент Туниса Беджи Каид Эссебси, чувствует себя лучше и даже немного поработал, сообщают в пятницу французские СМИ со ссылкой на представителя канцелярии тунисского лидера.

По его данным, 92-летний глава государства, находясь в больнице, обсудил рабочие вопросы с министром обороны Туниса.

Президент был госпитализирован на прошлой неделе. В четверг некоторые СМИ сообщили о его смерти, однако впоследствии власти Туниса опровергли эту информацию.

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