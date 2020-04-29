Вашингтон. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео подверг критике власти Катара и ЮАР за то, что они согласились принять помощь со стороны кубинских врачей для борьбы с коронавирусом COVID-19.
"Мы обратили внимание, как режим Гаваны воспользовался пандемией COVID-19 для продолжения эксплуатации кубинских медицинских работников", - сказал Помпео журналистам.
"Мы аплодируем лидерам Бразилии, Эквадора, Боливии и других стран, которые отказались закрыть глаза на эти злоупотребления кубинского режима и просим все страны поступить так же, в том числе, ЮАР и Катар", - заявил американский госсекретарь.
Помпео считает, что "правительства, принимающие помощь кубинских врачей, должны платить им напрямую, иначе они помогают кубинскому правительству наживаться на эксплуатации людей".
Во время пандемии COVID-19 Куба отправила врачей в более чем десятки стран, в том числе в Италию, которая серьезно пострадала от возникшего кризиса. Франция, в свою очередь, разрешила кубинским докторам оказывать помощь на своих заморских территориях.
За рубежом работает большое количество кубинских врачей, однако в Вашингтоне считают, что труд этих медработников приносят финансовую выгоду не им самим, а лишь властям Кубы.
Правительство ЮАР в понедельник объявило о прибытии в страну 217 кубинских врачей.
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