Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 20:56

Вашингтон. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео подверг критике власти Катара и ЮАР за то, что они согласились принять помощь со стороны кубинских врачей для борьбы с коронавирусом COVID-19.

"Мы обратили внимание, как режим Гаваны воспользовался пандемией COVID-19 для продолжения эксплуатации кубинских медицинских работников", - сказал Помпео журналистам.

"Мы аплодируем лидерам Бразилии, Эквадора, Боливии и других стран, которые отказались закрыть глаза на эти злоупотребления кубинского режима и просим все страны поступить так же, в том числе, ЮАР и Катар", - заявил американский госсекретарь.

Помпео считает, что "правительства, принимающие помощь кубинских врачей, должны платить им напрямую, иначе они помогают кубинскому правительству наживаться на эксплуатации людей".

Во время пандемии COVID-19 Куба отправила врачей в более чем десятки стран, в том числе в Италию, которая серьезно пострадала от возникшего кризиса. Франция, в свою очередь, разрешила кубинским докторам оказывать помощь на своих заморских территориях.

За рубежом работает большое количество кубинских врачей, однако в Вашингтоне считают, что труд этих медработников приносят финансовую выгоду не им самим, а лишь властям Кубы.

Правительство ЮАР в понедельник объявило о прибытии в страну 217 кубинских врачей.

1ка ар

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