Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 21:00

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские военные должны покинуть Венесуэлу, считает госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы обсуждали Венесуэлу. Американскую позицию четко представил президент Трамп: им следует уйти", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

"Мы обсуждали это (Венесуэлу) в контексте российских действий в мире - действий России на Украине, продолжающихся враждебных действий в Сирии, в Венесуэле. В каждом случае мы делаем все, что возможно, чтобы отвечать коллективно. В случае с Венесуэлой США также готовят ответ", - отметил госсекретарь.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на венесуэльского чиновника сообщило, что два военно-транспортных самолета прибыли из России в Каракас в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя странами. По его словам, российские военные прибыли в Венесуэлу, чтобы обсудить техническое обслуживание Вооруженных сил страны и обучение военных, а также стратегические вопросы.

Российские специалисты находятся в Венесуэле в рамках выполнения РФ обязательств по контрактам на поставку специмущества в эту страну, заявил журналистам в минувший четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

1ар ан

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