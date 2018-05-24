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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 20:22 24.05.2018 - 20:22

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в четверг на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам подтвердил, что госдепартамент продолжит поддерживать антироссийские санкции в рамках закона "О противостоянии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

"Да", - сказал М.Помпео, когда сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джианн Шахин поинтересовалась, продолжит ли госдепартамент США "как можно более оперативно применять санкции CAATSA" на фоне ситуации в восточной Украине.

На слушаниях в комитете госсекретарь США заявил, что на следующей неделе намерен назвать сроки создания стратегии по противодействию России.

"В начале следующей недели я могу огласить это", - сказал М.Помпео.

Ла ар вш

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