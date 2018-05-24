Госсекретарь США заверил сенаторов, что продолжит поддерживать антироссийские санкции
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Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в четверг на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам подтвердил, что госдепартамент продолжит поддерживать антироссийские санкции в рамках закона "О противостоянии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).
"Да", - сказал М.Помпео, когда сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джианн Шахин поинтересовалась, продолжит ли госдепартамент США "как можно более оперативно применять санкции CAATSA" на фоне ситуации в восточной Украине.
На слушаниях в комитете госсекретарь США заявил, что на следующей неделе намерен назвать сроки создания стратегии по противодействию России.
"В начале следующей недели я могу огласить это", - сказал М.Помпео.
Ла ар вш
Интерфакс