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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 8:53 31.05.2018 - 08:53

Вашингтон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что он провел "хороший" ужин в Нью-Йорке с ранее прибывшим в США заместителем председателя Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генералом Ким Ён Чхолем.

"Хороший рабочий ужин сегодня вечером с Ким Ён Чхолем. Стейк, кукуруза, сыр в меню", - говорится в сообщении на странице М.Помпео в "Твиттере".

К сообщению прикреплены фотографии, на которых М.Помпео жмет руки с Ким Ён Чхолем и чокается с ним за одним столом.

В свою очередь южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн отмечает, что ужин продолжался полтора часа и проходил на Манхэттене в резиденции заместителя постпреда США при ООН.

Телеканал указывает, что, как предполагается, М.Помпео и Ким Ён Чхоль в ходе встречи должны были определить, имеют для американская и северокорейская стороны достаточно оснований для продолжения подготовки к саммиту с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Уай-Ти-Эн напоминает, что это была уже третья встреча М.Помпео и Ким Ён Чхоля. Кроме этого, Ким Ён Чхоль стал самым высокопоставленным лицом КНДР, посещавшим США в период с 2000 года. При этом Ким Ён Чхоль находится под американскими санкциями, однако судя по всему, их действие было приостановлено, чтобы он смог приехать в Нью-Йорк.

На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на 12 июня, из-за враждебных заявлений со стороны КНДР.

Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.

По данным Уай-Ти-Эн, в настоящий момент, группы переговорщиков от США и КНДР - на границе двух корейских государств и в Сингапуре - ведут подготовку к саммиту США-КНДР.

1аю ар

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