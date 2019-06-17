Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 3:52

Гонконг. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва провели телефонные переговоры по поводу запланированного визита президента США Дональда Трампа в Сеул и ситуации на Корейском полуострове, сообщает в понедельник МИД Республики Корея.

"Во время своего визита в Россию в ночь на воскресенье (по московскому времени) министр иностранных дел Кан Ген Хва поговорила по телефону с госсекретарем США Майком Помпео в преддверии поездки Трампа в Южную Корею после саммита G20 в Осаке (Япония) 28 и 29 июня", - следует из сообщения.

Согласно ему, главы внешнеполитических ведомств разделяют мнение, что визит президента США в Южную Корею станет решающей возможностью для обсуждения путей достижения полной денуклеаризации полуострова и продолжающегося мира, а также для укрепления двусторонних отношений.

"В связи с этим дипломатические власти Юга и США договорились продолжить тесные консультации", - говорится в пресс-релизе министерства.

Стороны также условились поддерживать постоянную связь и проводить консультации по ряду нерешенных вопросов, в том числе и по ситуации на Ближнем Востоке в связи с недавними атаками на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

Поездка Трампа в Сеул запланирована, так как союзники стремятся возобновить ядерные переговоры с Пхеньяном, которые зашли в тупик после второго саммита между лидерами США и КНДР.

В конце февраля 2019 года в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Однако эта встреча в верхах завершилась преждевременно, без подписания итогового соглашения.

1вз тг

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