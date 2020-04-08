Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 3:55

Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подчеркнули, что в нынешней ситуации сотрудничество двух стран в борьбе с коронавирусом имеет большое значение.

"Госсекретарь Помпео и премьер-министр Моррисон подчеркнули важность американо-австралийской и международной координации для сдерживания пандемии COVID-19 и устранения риска для здоровья населения, вызванного этой вспышкой", - говорится в сообщении госдепартамента о состоявшейся телефонной беседе политиков.

В нем отмечается, что стороны также "обсудили важность решительного международного реагирования на вспышку болезни в регионе, в том числе в Юго-Восточной Азии".

По данным американского университета Джона Хопкинса, который осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире, в США на утро среды зафиксировано почти 400 тыс. инфицированных COVID-19 при 12,8 тыс. случаях летального исхода.

В Австралии насчитывается 5,9 тыс. больных и 45 скончавшихся.

Всего в мире число инфицированных превысило 1,4 млн человек и 82 тыс. смертельных случаев.

1гк аг

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