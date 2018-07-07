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США-ГОССЕКРЕТАРЬ-КНДР-МНЕНИЕ-2

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Брюссель. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил по итогам двухдневной поездки в КНДР, что переговоры с северокорейской стороной о денуклеаризации прошли в положительном ключе.

"Это сложные вопросы, но мы добились успехов почти по всем основным вопросам, по некоторым - очень значительный прогресс, а в отношении других предстоит еще много работы", - приводят западные СМИ слова М.Помпео, сказанные журналистам перед вылетом из Пхеньяна в Токио.

При этом, по данным агентства "Ассошиэйтед пресс", он назвал прошедшие переговоры "конструктивными" и отметил, что они прошли "чистосердечно".

Госсекретарь также заявил, что представители Пентагона и Пхеньяна 12 июля проведут переговоры на границе КНДР и Южной Кореи, и что стороны обсудят репатриацию останков американцев, погибших в годы Корейской войны 1950-1953 годов.

Также М.Помпео упомянул, что вскоре должны пройти консультации на рабочем уровне, посвященные уничтожению северокорейского завода по производству ракетных двигателей.

"Мы говорили о том, как будут выглядеть условия для уничтожения этого объекта и (критерии - ИФ) успеха в этом деле, а потом мы наметили путь для дальнейших переговоров на рабочем уровне, так что две делегации смогли бы собраться вместе и продолжить эти дискуссии", - отметил госсекретарь.

Ожидается, что позднее М.Помпео поделится с главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва информацией о ходе переговоров в КНДР.

По итогам сингапурского саммита, который состоялся 12 июня 2018 года, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердили намерение добиться полного отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Тогда Д.Трамп заявлял, что угроза ядерного конфликта с КНДР миновала.

Однако в соглашении, подписанном Д.Трампом и Ким Чен Ыном, не было детального плана по атомному разоружению Северной Кореи, и теперь, как отмечают западные СМИ, перед М.Помпео стоит задача добиться от Пхеньяна подробного плана денуклеаризации.

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Интерфакс