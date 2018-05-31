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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 15:28 31.05.2018 - 15:28

Вашингтон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Глава госдепа США Майк Помпео начал переговоры с заместителем председателя Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генералом Ким Ён Чхолем, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Как пишет агентство, темой переговоров станет "спасение саммита Кима и Трампа".

Ранее госсекретарь США и высокопоставленный представитель КНДР встретились за ужином в Нью-Йорке.

На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на 12 июня, из-за враждебных заявлений со стороны КНДР.

Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.

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