Госсекретарь США начал переговоры в Нью-Йорке с представителем КНДР
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Вашингтон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Глава госдепа США Майк Помпео начал переговоры с заместителем председателя Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генералом Ким Ён Чхолем, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".
Как пишет агентство, темой переговоров станет "спасение саммита Кима и Трампа".
Ранее госсекретарь США и высокопоставленный представитель КНДР встретились за ужином в Нью-Йорке.
На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на 12 июня, из-за враждебных заявлений со стороны КНДР.
Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.
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Интерфакс