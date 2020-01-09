Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 23:37

Вашингтон. 10 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем проблемы безопасности на Ближнем Востоке и в Иране.

"Говорил с Жозепом Боррелем о проблемах безопасности на Ближнем Востоке и дестабилизирующем поведении Ирана. Крайне важно, чтобы мы сохраняли завоеванные результаты Коалиции по борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ). Мы приветствуем помощь наших партнеров по ЕС в обеспечении пути к миру и прогрессу в регионе", - написал Помпео в своем твиттере в пятницу.

Как сообщалось, в ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ. Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

Кроме того, в среду около 6:00 по тегеранскому времени самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс Тегеран - Киев, разбился после взлета из аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (в том числе 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

В четверг командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде объявил, что ракетный удар Ирана являлся только первым этапом целой серии операций Тегерана в регионе.

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