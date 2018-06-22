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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 6:28 22.06.2018 - 06:28

Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Филиппин Алан Питер Кайетано обсудили вопросы, касающиеся ситуации в азиатском регионе, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь подтвердил длительный характер союза между США и Филиппинами, а также обсудил нынешние усилия, касающиеся региональных проблем, таких, как Северная Корея, Южно-Китайское море и контртерроризм", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Стороны также "рассмотрели возможности наращивания двухсторонней торговли, укрепления сотрудничества в области обеспечения безопасности и активизации обменов между народами двух стран".

Встреча проходила в госдепартаменте США.

гк ад

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