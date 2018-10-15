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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 19:17 15.10.2018 - 19:17

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео вылетел в Саудовскую Аравию, где ему предстоит встреча с королем Салманом Аль Саудом, сообщает в понедельник издание "Хилл".

Газета отмечает, что визит связан с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле.

Ранее о том, что М.Помпео отправляется в Саудовскую Аравию, сообщил президент США Дональд Трамп. Также Д.Трамп заявил, что он говорил с саудовским королем. По словам Д.Трампа, Салман Аль Сауд отрицает, что ему что-либо известно о пропавшем журналисте.

Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Источники в полиции Турции сообщили, что журналист вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 13:12 по местному времени, но из дипмиссии больше не выходил.

Власти Саудовской Аравии утверждают, что журналист, критически высказывавшийся против действующей власти в Эр-Рияде, пропал уже после того, как покинул здание консульства. Турция проводит расследование инцидента.

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