Госсекретарь США отправится на переговоры в Пхеньян на следующей неделе - СМИ
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Лондон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео на следующей неделе должен отправиться в КНДР на переговоры по вопросу денуклеаризации, пишет газета "Файнэншл Таймс" со ссылкой на четыре источника.
Этот визит может стать первым контактом на высоком уровне после саммита 12 июня в Сингапуре, где встретились президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын.
Источники рассказали газете, что М.Помпео отменил запланированную встречу со своим коллегой из Индии, назначенную на 6 июля, чтобы полететь в Пхеньян.
"Господин Помпео был вынужден отменить встречу из-за важной поездки, связанной с Северной Кореей", - рассказал один из источников.
Официальное заявление об этом визите будет распространено в ближайшие дни, отметил источник.
М.Помпео ранее уже дважды был в Пхеньяне, напоминает газета.
Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.
Также США и КНДР договорились, что они "обязуются провести последующие переговоры во главе с госсекретарем США Майком Помпео и соответствующим высокопоставленным чиновником из КНДР".
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Интерфакс