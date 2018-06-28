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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 16:33 28.06.2018 - 16:33

Лондон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео на следующей неделе должен отправиться в КНДР на переговоры по вопросу денуклеаризации, пишет газета "Файнэншл Таймс" со ссылкой на четыре источника.

Этот визит может стать первым контактом на высоком уровне после саммита 12 июня в Сингапуре, где встретились президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Источники рассказали газете, что М.Помпео отменил запланированную встречу со своим коллегой из Индии, назначенную на 6 июля, чтобы полететь в Пхеньян.

"Господин Помпео был вынужден отменить встречу из-за важной поездки, связанной с Северной Кореей", - рассказал один из источников.

Официальное заявление об этом визите будет распространено в ближайшие дни, отметил источник.

М.Помпео ранее уже дважды был в Пхеньяне, напоминает газета.

Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Также США и КНДР договорились, что они "обязуются провести последующие переговоры во главе с госсекретарем США Майком Помпео и соответствующим высокопоставленным чиновником из КНДР".

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