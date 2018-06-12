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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 9:35 12.06.2018 - 09:35

Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео сообщил во вторник, что вкратце рассказал о состоявшейся в Сингапуре встрече лидеров США и КНДР главам МИД Японии и Южной Кореи.

"Только что поговорил с министром иностранных дел Коно (Таро Коно, глава МИД Японии - ИФ) и министром иностранных дел Каном (Кан Гён Хва - глава южнокорейского МИД - ИФ), чтобы предоставить им краткий отчет о встречи президента США и председателя Кима на саммите в Сингапуре", - написал М.Помпео в Twitter.

Ранее в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров "тет-а-тет", которая продолжалась около 35 минут. По итогам переговоров лидеры обеих стран подписали совместный документ.

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