Госсекретарь США поздравил народ Белоруссии с Днем независимости
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Вашингтон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Государственный секретарь США Майк Помпео во вторник от лица американской администрации поздравил белорусский народ с национальным праздником - Днем независимости Республики Беларусь.
"Примите наши искренние поздравления в связи с этим событием. Пусть предстоящий год будет благополучным и мирным для обеих наших стран", - говорится в поздравлении госсекретаря, распространенном госдепартаментом США.
Кроме того, М.Помпео отметил, что "Соединенные Штаты всегда готовы поддерживать суверенитет и независимость Белоруссии".
"Мы продолжаем сотрудничать с правительством и народом Белоруссии для того, чтобы укрепить дипломатические структуры и уважение основных свобод", - также говорится в поздравлении.
В Белоруссии 3 июля отмечается День Независимости - главный праздник белорусской государственности. Он установлен в честь освобождения столицы страны Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.
1ла ар вв
Интерфакс