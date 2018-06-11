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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 1:05 12.06.2018 - 01:05

Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео от имени президента США поздравил РФ и ее народ с национальным праздником - Днем России.

"От имени президента Соединенных Штатов и американского народа я поздравляю Российскую Федерацию и российский народ с Днем России. В этот день мы чествуем граждан Российской Федерации и их стремление к демократическим принципам универсальной свободы, гражданским свободам и верховенству закона", - говорится в поздравлении М.Помпео, распространенном пресс-службой Госдепа.

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