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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 16:32 23.05.2018 - 16:32

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Государственный секретарь США Майк Помпео назвал присоединение Крыма к России очень серьезной проблемой и заявил, что Вашингтон не забудет о ней.

"Это очень серьезный вопрос. Россия аннексировала одну пятую часть Украины, и мы никогда не должны забывать об этом", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса.

Ранее М.Помпео заявлял, что не признает присоединение Крыма к России и будет "бороться" за то, чтобы в США не признали законность этого события.

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