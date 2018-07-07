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Этот контент был опубликован 7 июля 2018 г. 11:26 07.07.2018 - 11:26

Гонконг. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео завершил двухдневную поездку в КНДР, в ходе которой вел переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, и в субботу отправился из Пхеньяна в Токио, передает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

Ожидается, что М.Помпео позднее поделится информацией о ходе переговоров в КНДР с главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва.

Уай-Ти-Эн отмечает, что в Пхеньяне М.Помпео провел встречу с заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем. Однако, уточняет телеканал, имела ли место встреча М.Помпео с лидером КНДР Ким Чен Ыном, неясно.

По данным Уай-Ти-Эн, перед встречей М.Помпео и Ким Ён Чхоля оба официальных лица заявили о необходимости "прояснить ряд вещей", но не уточнили, о чем именно шла речь.

Ранее представитель госдепа Хизер Нойерт заявила, что в ходе переговоров госсекретаря США в Пхеньяне была достигнута договоренность о создании рабочих групп, задачей которых будет контроль над реализацией конкретных шагов по денуклеаризации Северной Кореи.

По итогам сингапурского саммита, который состоялся 12 июня 2018 года, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердили намерение добиться полного отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Тогда Д.Трамп заявлял, что угроза ядерного конфликта с КНДР миновала.

Однако в соглашении, подписанном Д.Трампом и Ким Чен Ыном, не было детального плана по атомному разоружению Северной Кореи, и теперь, как отмечают западные СМИ, перед М.Помпео стоит задача добиться от Пхеньяна подробного плана денуклеаризации.

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