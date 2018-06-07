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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 18:57 07.06.2018 - 18:57

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил, что США одобряют объявленный ранее президентом Афганистана Мухаммадом Ашрафом Гани режим прекращения огня в связи с религиозными праздниками в стране

"Соединенные Штаты приветствуют предложение президента Гани ввести режим временного прекращения огня между правительством Афганистана и движением "Талибан", чтобы позволить афганскому народу отметить Ид-уль-фитр, не опасаясь насилия", - говорится в заявлении М.Помпео.

Он отметил, что миссия НАТО в Афганистане и американский контингент будут соблюдать перемирие.

В то же время госсекретарь указал, что соглашение о прекращении огня не будет касаться группировок ИГ и "Аль-Каида" (запрещены в РФ), а также не будет применяться в тех случаях, что требуется защитить афганские и международные силы от атак.

Ранее в четверг М.А. Гани объявил об одностороннем прекращении огня в стране.

"Правительство Исламской Республики Афганистан объявляет о прекращении огня с 27-го Рамадана (11 июня) до пятого дня Ид-уль-фитр (19 июня) после исторического постановления афганских улемов (богословов)", - написал М.А.Гани на своей страничке в Twitter.

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