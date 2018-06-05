Госсекретарь США приветствовал региональную политику Бразилии - Госдеп
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***Помпео и глава МИД Бразилии обсудили ситуацию в Венесуэле
Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Важность отношений между двумя странами для реализации взаимных интересов в регионе подчеркнул Госсекретарь США Майк Помпео в беседе с главой МИД Бразилии Алоизиу Нунесом и обсудил с ним ситуацию в Венесуэле, сообщила представитель американского Госдепартамента Хизер Нойерт.
"Госсекретарь отметил важность прочных двухсторонних отношений и приветствовал поддержку Бразилией продвижения взаимных приоритетов в регионе и во всем мире", - говорится в заявлении.
Х.Нойерт отметила: "В ходе встречи стороны обсудили вопрос о том, как лучше реагировать на ухудшающуюся ситуацию в Венесуэле, особенно в условиях отсутствия доверия и легитимности выборов в Венесуэле (президентских - ИФ) 20 мая".
Встреча глав внешнеполитических ведомств прошла накануне намеченного на конец июня визита в Бразилию вице-президента США Майка Пенса.
гк см
Интерфакс