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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 20:57 31.05.2018 - 20:57

Вашингтон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил, что не стоит удивляться трудностям и вызовам в ходе переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном, поскольку в конечном итоге важнее всего добиться "исторического решения".

"Это будет процесс, который может занять дни и недели, чтобы проработать наш путь. Будут трудные моменты, будут тяжелые времена, у меня с ними (представителями КНДР - ИФ) тоже были трудные разговоры", - сказал М.Помпео по итогам переговоров с заместителем председателя Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генералом Ким Ён Чхолем.

"Не надо удивляться, пугаться или страшиться, когда кажется, что есть вызовы и сложности, вещи, с которыми нельзя справиться. Наша миссия - справиться с ними, чтобы прийти к историческому решению", - добавил М.Помпео.

Он отметил, что не знает ответа на то, станет ли в пятницу известно, действительно ли состоится саммит США и КНДР.

Ранее в среду и в четверг М.Помпео провел серию встреч в Нью-Йорке с северокорейской делегацией во главе с заместителем председателя Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генералом Ким Ён Чхолем.

На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на 12 июня, из-за враждебных заявлений со стороны КНДР.

Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.

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