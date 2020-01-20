Этот контент был опубликован 20 января 2020 г. 18:04

Мадрид. 20 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник призвал страны к сотрудничеству в борьбе за отстранение от должности президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщили в понедельник западные СМИ.

"Мы должны покончить с тиранией Мадуро, которая наносит ущерб гражданам Венесуэлы и оказывает влияние на весь регион", - заявил Помпео в колумбийской столице Боготе после встречи с президентом Колумбии Иваном Дуке.

Он отметил, что необходимо "сотрудничество (с другими странами - ИФ) для борьбы с пагубными последствиями правления Мадуро и гуманитарной катастрофы".

Госсекретарь высоко оценил усилия Колумбии по оказанию поддержки венесуэльцам, в частности, в предоставлении прибежища беженцам из Венесуэлы.

По данным ООН, почти 4 млн человек были вынуждены покинуть Венесуэлу с начала 2016 года.

По данным СМИ, позднее в понедельник Помпео встретится с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо.

Венесуэла уже длительное время живет в состоянии глубочайшего политического кризиса, который сопровождается массовыми общественными протестами.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента.

Временным главой государства его признали около 60 стран, включая США.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

1ви ар

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