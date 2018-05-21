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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 15:48 21.05.2018 - 15:48

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник заявил, что США готовы к переговорам с Ираном, однако только в том случае, если Иран серьезным образом изменит свою политику.

"Мы открыты для новых шагов не только в отношении наших партнеров и союзников, но и в отношении Ирана, но только если Иран желает серьезных изменений. Как сказал президент (США - ИФ) Дональд Трамп две недели назад, он готов и желает новой сделки (с Ираном - ИФ)", - сообщил М.Помпео, выступая в фонде Heritage Foundation.

Он подчеркнул, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не смог сдержать "враждебные" действия Тегерана, и что главная задача любого будущего соглашения с Ираном заключается в обеспечении безопасности США.

"Мы не повторим ошибок предыдущей администрации (США - ИФ) и мы не будем вести переговоров об условиях самого СВПД", - отметил он, добавив, что "ядерные устремления" Ирана нельзя отделять от общей обстановки в сфере безопасности.

По словам М.Помпео, Иран должен предоставить МАГАТЭ полный отчет о военных аспектах ядерной программы, никогда не заниматься обогащением урана, обеспечить полный доступ инспекторов на свои объекты, прекратить программу разработки баллистических ракет, предназначенных для доставки ядерных боезарядов. Также госсекретарь потребовал от Ирана прекратить поддержку "Хезболлы", ХАМАС, йеменских повстанцев, "Талибана", не укрывать у себя полевых командиров группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) уважать суверенитет Ирака, вывести из Сирии части под иранским командованием, освободить из заключения граждан США и стран-союзников Вашингтона.

"Иран должен прекратить угрожающее поведение в отношении соседей, многие из которых - союзники США", - отметил М.Помпео, упомянув при этом Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

аю ар

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