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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 23:44 07.06.2018 - 23:44

*** Трамп не пойдет на плохую сделку с КНДР - Помпео

Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео пообещал ужесточить санкции в отношении КНДР, если дипломатия не будет работать.

"Президент признает, что Северная Корея обладает большим потенциалом, и он с нетерпением ожидает того дня, когда санкции в отношении КНДР могут быть сняты. Однако это не может произойти до тех пор, пока КНДР полностью и открыто не ликвидирует свои программы по разработке оружия массового поражения", - сказал он журналистам в Белом доме.

"Пока мы не достигнем своих целей, меры, которые мир вместе с США ввел в отношении режима, сохранятся. Если дипломатия не будет продвигаться в правильном направлении, эти меры будут усилены", - добавил глава Госдепа.

Отвечая на вопрос журналистов о том, был ли достигнут с КНДР прогресс в определении того, что обе стороны имеют в виду под денуклеаризацией, М.Помпео ответил положительно, но в подробности вдаваться не стал.

Он рассказал, что в ходе саммита 12 июня в Сингапуре лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын "обсудят гарантии безопасности для КНДР, установление мира и улучшение отношений между двумя странами".

"Президент Трамп полон надежд, но он также едет на саммит с широко открытыми глазами (...) Вы можете быть уверены, что президент Трамп не будет выступать за плохую сделку", - отметил он.

По словам госсекретаря, "народ США и Северной Кореи может создать будущее, определяемое дружбой и сотрудничеством, а не недоверием и страхом".

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