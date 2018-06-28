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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 2:00 28.06.2018 - 02:00

Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп полагает, что Россия обязательно должна присоединиться к "Группе семи", заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Президент глубоко убежден, что участие России в этих важных геостратегических беседах неизбежно", - сказал он на слушаниях в Конгрессе, отвечая на вопрос, должна ли Москва, по мнению США, вернуться в "большую семерку" даже без выполнения минских соглашений.

Д.Трамп в июне на саммите G7 в Канаде предложил вернуть РФ в G7, однако лидеры ряда других стран "Группы семи" не поддержали эту идею.

Позже президент США сообщил, что лидеры стран "большой семерки" в ходе саммита 25% времени обсуждали Россию, поэтому было бы лучше, если бы Россия была там.

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