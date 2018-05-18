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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 19:25 18.05.2018 - 19:25

Вашингтон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник огласит направление политики Вашингтона по отношению к Ирану после того, как США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте госдепа.

Выступление М.Помпео, обозначенное как "После сделки: новая стратегия в отношении Ирана", состоится в 9:00 по местному времени (16:00 МСК) на мероприятии фонда "Наследие".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из СВПД по иранскому атому, одобренному в 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) и Ираном.

В настоящее время все участники соглашения, за исключением США, заявляют о намерении его сохранить.

Тэ эф бп

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