Госсекретарь США 21 мая выступит с речью о политике Вашингтона после выхода из СВПД
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Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник огласит направление политики Вашингтона по отношению к Ирану после того, как США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), говорится в сообщении, опубликованном на сайте госдепа.
Выступление М.Помпео, обозначенное как "После сделки: новая стратегия в отношении Ирана", состоится в 9:00 по местному времени (16:00 МСК) на мероприятии фонда "Наследие".
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из СВПД по иранскому атому, одобренному в 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) и Ираном.
В настоящее время все участники соглашения, за исключением США, заявляют о намерении его сохранить.
вв
Интерфакс