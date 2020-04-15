Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 19:29

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительствам государств по всему миру предстоят "огромные" объемы заимствований в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, отмечают в Международном валютном фонде (МВФ).

Ограничения, вводимые с целью сдерживания распространения коронавируса, и вызванный ими спад в экономиках приведут к росту дефицитов бюджетов государств до уровней существенно выше пиков, зафиксированных в период финансового кризиса 2008-2009 гг., прогнозируют эксперты фонда.

Объем мирового госдолга в 2020 году, согласно прогнозу МВФ, увеличится до 85,3% ВВП по сравнению с 69,4% ВВП в 2019 году.

Глобальный показатель дефицита бюджета в этом году увеличится на 6,2 процентного пункта (п.п.) - до 9,9% ВВП, что превзойдет уровни, зафиксированные в 2008-2009 гг.

МВФ поддерживает наращивание государствами объема заимствований в краткосрочной перспективе, полагая, что это необходимо для привлечения средств для борьбы с распространением коронавируса.

"Правительствам следует действовать быстро, синхронно и соразмерно с опасностью эпидемиологического кризиса, притом что инструменты бюджетной политики начинают играть ключевую роль, - говорится в обзоре фонда. - Гуманитарные последствия пандемии усиливаются с пугающей скоростью, и последствия для объемов ВВП и госфинансов, как ожидается, будут огромными".

Фонд рекомендует государствам, имеющим свободный доступ к ликвидности, продолжать привлекать заемные средства для финансирования сферы здравоохранения и защиты компаний и домовладельцев от падения доходов. В период, когда локдауны будут отменяться, потребуется еще больше заемных средств для "содействия восстановлению экономики", предупреждают в МВФ.

"Как только распространение коронавируса будет взято под контроль и люди вернутся к работе, масштабное бюджетное стимулирование экономики станет более эффективным", - отмечается в обзоре.

В будущем, однако, государствам придется повышать налоги и ограничивать расходы для снижения долговой нагрузки, считают эксперты фонда.

Согласно прогнозу МВФ, дефицит бюджета США в текущем году подскочит до 15,4% ВВП с 5,8% ВВП в 2019 году, госдолг - до 107% ВВП с 84% ВВП.

Дефициты бюджетов, вероятно, поднимутся до 10% ВВП во многих странах еврозоны, ожидают эксперты фонда.

Госдолг Германии в отношении к ВВП, как ожидается, увеличится на 7,9 процентного пункта (п.п.), до 49,2%, в Италии - на 19,6 п.п., до 142,7%.

Государствам emerging markets предстоят более высокие расходы на обслуживание долга, притом что в этих странах размер госдолга в отношении к ВВП является менее высоким. Увеличение расходов на обслуживание долга может приводить к оттоку капитала, предупреждает МВФ.

Пк аш бп*

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