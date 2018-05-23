Госучреждения США не могут прекратить использование продукции "Лаборатории Касперского", как того требует американский закон - портал
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Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Государственные учреждения США пока не могут последовать закону о запрете использования продукции "Лаборатории Касперского" американскими органами власти и перестать пользоваться услугами компании, сообщил в среду американский новостной портал "Дейли бист".
В сообщении отмечается, что в соответствии с решением министерства внутренней безопасности США, американские госорганы должны исключить использование продукции "Лаборатории Касперского" до октября 2018 года.
"Это сложно, и это займет куда больше времени, чем один год. Конгресс не дал никому денег на замену этих устройств", - привел портал слова источника в администрации США.
Ранее "Лаборатория Касперского" сообщила, что намерена обжаловать в суде решение МВД США о запрете использования продукции компании в американских органах власти.
"Соответствующий приказ, основанный на неподтвержденных и анонимных сообщениях СМИ, слухах и ложных обвинениях, нанес значительный ущерб как репутации "Лаборатории Касперского", так и ее бизнесу на американском рынке. Компания решила отстаивать свои интересы в суде в рамках федерального закона о процедуре принятия административных решений", - говорилось в заявлении компании.
ла ар ан
Интерфакс