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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 9:53 18.10.2018 - 09:53

Нью-Йорк. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Американские государственные фонды и чиновники выступили с призывом уволить Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров созданной им компании Facebook.

"Нужно, чтобы независимый совет директоров Facebook взял на себя серьезные обязательства по борьбе с реальными рисками, включая репутационные и регуляторные риски, а также угрозы нашей демократии, которые затрагивают компанию, ее акционеров, и в конечном счете - заработанные тяжким трудом пенсии тысяч нью-йоркских работников", - заявил главный управляющий пенсионными фондами Нью-Йорка Скотт Стрингер в интервью CNBC.

К призыву присоединились руководители пенсионных фондов штатов Род-Айленд, Иллинойс и Пенсильвания. Ранее с таким требованием выступил фонд Trillium Asset Management.

В последнее время Facebook оказался в центре ряда крупных скандалов, от утечек данных пользователей до обвинений в использовании соцсети заинтересованными лицами в качестве платформы для того, чтобы повлиять на исход выборов президента США. В связи с этими событиями М.Цукерберг выступал на слушаниях в специальной комиссии в Конгрессе США, где он признал недочеты и пообещал усилить контроль за размещаемой в соцсети информацией.

Отмечается, что призывы являются формальностью и никак не повлияют на будущее М.Цукерберга, которому принадлежат 59,9% голосующих акций Facebook благодаря особой структуре этих бумаг.

Акции Facebook класса А в ходе предварительных торгов в четверг дешевеют на 0,4%. Капитализация компании с начала года снизилась на 10%, до $458,8 млрд.

Служба финансово-экономической информации

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