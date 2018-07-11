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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 11:50 11.07.2018 - 11:50

Москва/Афины. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Российская сторона настроена развивать дружеские отношения с Грецией и ведёт подготовку к визиту главы МИД РФ Сергея Лаврова в эту страну, сообщили "Интерфаксу" в российской дипмиссии в среду.

"По итогам визита министра иностранных дел Греции в нашу страну 13 июня мы ведём подготовку к пребыванию здесь министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова, такое приглашение у нашего министра имеется. И, соответственно, создаём предпосылки для успешной поездки в нашу страну главы греческого правительства, такое приглашение также было получено ещё в марте этого года", - заявил агентству представитель посольства.

Представитель российской дипмиссии напомнил, что некоторое время назад прошли мероприятия по случаю 25-летия подписания договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Грецией.

"И соответственно готовим мероприятия, приуроченные к 190-летию установления дипломатических отношений между нашими странами, эти мероприятия пройдут в сентябре", - добавил он.

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