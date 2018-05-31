Готовятся три соглашения о сотрудничестве между университетами РФ и КНДР - Лавров
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Пхеньян. 31 мая. ИНТЕРФАКС - РФ и КНДР тесно сотрудничают в гуманитарной и культурной сферах, готовят ряд соглашений между университетами двух стран, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Отметили очень тесное и плодотворное сотрудничество в гуманитарной, культурной, образовательных сферах. Сейчас готовится три соглашения о сотрудничестве между университетами наших стран", - заявил он журналистам в Пхеньяне по итогам переговоров с северокорейским коллегой.
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Интерфакс