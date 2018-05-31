Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 6:59 31.05.2018 - 06:59

Пхеньян. 31 мая. ИНТЕРФАКС - РФ и КНДР тесно сотрудничают в гуманитарной и культурной сферах, готовят ряд соглашений между университетами двух стран, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Отметили очень тесное и плодотворное сотрудничество в гуманитарной, культурной, образовательных сферах. Сейчас готовится три соглашения о сотрудничестве между университетами наших стран", - заявил он журналистам в Пхеньяне по итогам переговоров с северокорейским коллегой.

1мв аг

Neuer Inhalt Horizontal Line