Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 21:33

Вашингтон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Демократы из Палаты представителей США требуют от Белого дома предоставить им информацию, связанную с заморозкой выделения помощи Украине, передает в пятницу агентство Associated Press.

В комитете нижней палаты конгресса США по бюджету сообщили, что направили соответствующий запрос исполняющему обязанности главы аппарата Белого дома Мику Малвейни, а также главе Управления по административным вопросам и бюджету Белого дома Расселу Воту.

Отмечается, что конгрессмены хотят получить данные о том, когда Белый дом принял решение о замораживании выделения этой помощи и какими политическими причинами администрация при этом руководствовалась.

В среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.

Поводом стало сообщение, переданное сотрудником американской разведки своему руководство, относительно содержания телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле этого года. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления.

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Ряд СМИ сообщал, что Трамп, пытаясь инициировать расследование против сына Байдена, задерживал выделение Украине военной помощи. Сам президент опроверг эти утверждения.

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