Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 13:43

Берлин. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава полиции Дрездена Йорг Кубиесса назвал ограбление сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене "из ряда вон выходящим", грабителей ищут, но подозреваемых пока нет.

"Это ограбление - это что-то из ряда вон выходящее", - сказал он журналистам в понедельник на пресс-конференции в Дрездене, прямую трансляцию ведет телеканал "Н-24".

По его словам, сообщение об ограблении полиция получила примерно в 4.49 (6.49 мск), в 5.04 (7.04 мск) на место выехал первый полицейский наряд, в 5.09 (7.09) на месте были все 16 полицейский нарядов.

"До настоящего момента я не могу сообщить об успехе следствия", - сказал Кубиесса.

"Зеленый свод" - это бывшая сокровищница саксонского курфюрста Августа Сильного, которая действует как музей с 1724 года.

По словам главы полиции Дрездена, преступники подожгли трансформатор в катакомбах под мостом, обесточили несколько крупнейших музеев в центре города, а после этого забрались через угловое окно в музей в помещение с сокровищами.

В свою очередь глава криминальной полиции Дрездена Фолькер Ланге сказал, что музейные камеры зафиксировали присутствие в музее двух грабителей.

"Когда приехала полиция, то никого уже не было", - сказал он, указав, что с места преступления на автобан - федеральную трассу - в это время суток можно выехать на автомобиле за 4 - 5 минут, на месте преступления стояла машина.

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